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Gündem İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon
Gündem

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 03:34:00 -
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında terör örgütü PKK/YPG'nin gençlik yapılanmasına üye olduğu iddia edilen çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince, Esenyurt ve Küçükçekmece'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 14 adreste düzenlenen operasyona özel harekât timleri de destek verdi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Esenyurt'ta özel harekat polislerinin de katılımıyla baskın yapılan evde, bir kişinin gözaltına alınması kameralara yansıdı.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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