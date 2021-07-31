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Aktüel İstanbul'da korkutan yangın
Aktüel

İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul Ataşehir'de mobilya imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 19:45:00 -
İstanbul'da korkutan yangın

Ferhatpaşa Mahallesi G 35 Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

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