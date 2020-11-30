  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da kargo şirketinde 64 kilo 280 gram afyon sakızı ele geçirildi
Aktüel

İstanbul'da kargo şirketinde 64 kilo 280 gram afyon sakızı ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-30 11:32:57 -
İstanbul'da kargo şirketinde 64 kilo 280 gram afyon sakızı ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir kargo şirketi üzerinden yurt dışına gönderilmeye çalışılan 64 kilo 280 gram afyon sakızı ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım'da Esenyurt'ta bir kargo şirketi ile 25 Kasım'da Küçükçekmece'de bir depoya baskın düzenledi.

Operasyonda toplam 64 kilo 280 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Ele geçirilen afyon sakızının dikiş makinesi motoruna saklandığı, uyuşturucunun Hollanda'ya gönderilmek üzere kargo şirketine teslim edildiği öğrenildi.

Operasyonda ismi açıklanmayan bir kişinin gözaltına alınıp tutuklandığı bildirildi.

Polisin paketi kargoya veren diğer şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özdemir 'Geçilmese de parası çatır çatır ödenecek' dedi! Bakanlık cevap verdi
Gündem

Özdemir 'Geçilmese de parası çatır çatır ödenecek' dedi! Bakanlık cevap verdi

İstanbul- İzmir otoyolunu ilk kez kullandığını belirten Cüneyt Özdemir, çok beğendiğini ancak yolun pahalı olduğu için boş olduğunu, geçilme..
Koronavirüse karşı yeni yasaklar belli oldu! Erdoğan duyuracak
Korona Virüs

Koronavirüse karşı yeni yasaklar belli oldu! Erdoğan duyuracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından koronavirüs salgınına karşı alınacak olan yeni tedbirleri ..
İstanbul'da hepsi kıyıya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı
Gündem

İstanbul'da hepsi kıyıya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı

İstanbul'u Üsküdar ilçesinde kıyıya vuran binlerce denizanası vatandaşları şaşkına çevirdi.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay