İstanbul’da gıdanın fiyatı arttı, giyim ucuzladı

İstanbul’un enflasyonu belli oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre Ocak’ta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,14, toptan fiyatlar yüzde 1,45 arttı. Aylık bazda gıda fiyatları 2,53 artış kaydederken, giyim yüzde 6,22 ucuzladı. İstanbul’da geçen yılın aynı dönemine kıyasla perakende fiyatlar yüzde 18,00, toptan fiyatlar yüzde 22,95 yükseldi. Perakende fiyatlar, ocakta bir önceki aya oranla diğer harcamalarda yüzde 5,49, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 3,64, gıdada yüzde 2,53, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 2,13, ev eşyasında yüzde 1,77, konutta yüzde 0,42 artış; giyimde yüzde 6,22 ve kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 2,16 azalış gösterdi.