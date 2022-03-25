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Aktüel İstanbul'da fuar alanında stand çöktü! Yaralılar var
Aktüel

İstanbul'da fuar alanında stand çöktü! Yaralılar var

İstanbul Fuar Merkezi'ndeki mücevher fuarında bir standın çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 18:05:00 -
İstanbul'da fuar alanında stand çöktü! Yaralılar var

İstanbul Fuar Merkezi'ndeki mücevher fuarında bir standın çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, mücevher firmalarının ürünlerinin sergilendiği İstanbul Mücevher Fuarı (Istanbul Jewelry Show) alanındaki stantlardan biri henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Olayda, üzerlerine stant parçaları düşen 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine fuar merkezine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Standın çöken kısımlarını kaldırma çalışmaları sürüyor.

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