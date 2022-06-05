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Aktüel İstanbul'a kurbanlıklar ne zaman gelecek?
Aktüel

İstanbul'a kurbanlıklar ne zaman gelecek?

İstanbul kurban pazarları ne zaman açılacak? Kurban bayramı 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Vatandaşlar İstanbul’da kurban pazarlarının ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da kurban pazarları ayın kaçında kurulacak?

Yeniakit Publisher
2022-06-05 12:52:00 -
İstanbul'a kurbanlıklar ne zaman gelecek?

Kurban bayramı öncesinde pek çok kişi hangi illerde hayvan pazarlarının kurulacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’a kurbanlık girişleri ne zaman başlayacak?

İstanbul'a kurbanlıklar ne zaman gelecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğe göre il ve ilçelerde Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak. Komisyon, ihtiyacı karşılayacak kapasitede kurban satış ve kesim yerleri tesis edecek.

Kesim yerleri genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, yeteri kadar aydınlatma ve havalandırması bulunan mekanlardan seçilecek.

Kurban satış yerleri, İstanbul'da Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce, diğer illerde bayramdan bir ay önce hazır hale getirilecek.

Kurban bayramı 9 Temmuz'da başlayacak. Bu sebeple İstanbul'a 24 Haziran'da kurbanlık girişleri başlayacak.

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