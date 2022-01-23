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Aktüel İstanbul uçuşlar iptal mi edildi? Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar 24 Ocak Pazartesi
Aktüel

İstanbul uçuşlar iptal mi edildi? Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar 24 Ocak Pazartesi

24 Ocak Pazartesi İstanbul iptal edilen uçuşlar | İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Etkili olan kar yağışı hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiliyor. 24 Ocak Pazartesi günü için hangi uçuşların iptal edildiğini ertelendiğini araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 18:49:00 -
İstanbul uçuşlar iptal mi edildi? Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar 24 Ocak Pazartesi

İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Vatandaşlar ise kar yağışı sebebiyle uçuşların ertelenip ertelenmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, hangi uçuşlar iptal edildi?

İstanbul uçuşlar iptal mi edildi? Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar 24 Ocak

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 24.01.2022 tarihinde yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

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