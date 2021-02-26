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Gündem İstanbul taksilerinde yeni dönem! Yaş sınırı değişti
Gündem

İstanbul taksilerinde yeni dönem! Yaş sınırı değişti

UKOME ticari taksilerde yaş sınırını değiştirdi. Otomobillerin taksiye dönüştürülmesi için 1 yaş olan sınır 0-2 yaş aralığına getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 13:11:00 - 2021-02-26 13:28:24
İstanbul taksilerinde yeni dönem! Yaş sınırı değişti

İstanbul'da ticari taksilere yönelik yeni karar alındı. Otomobil fiyatlarının yükselmesi nedeniyle aracını yenilemeyen esnafa yönelik olarak İBB UKOME'den yeni bir karar çıktı.

UKOME kararı henüz uygulamaya girmemiş olsa da bundan sonraki süreçte eski otomobiller ticari taksi olarak hizmet verebilecek.

Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun taksicilere SMS ile verdiği bilgide ticari taksi plakası olanların bundan sonra 2 yaşına kadar olan araçlara plaka takıp taksicilik yapabileceğini duyurdu.

Aksu "Değerli meslektaşlarımız; Dün (25.02.2021 Perşembe) yapılan UKOME toplantısında alınan karar gereğince ticari plakalarımıza araç takımındaki 0-1 olan yaş sınırı 31.12.2021 tarihine kadar yapılacak olan araç değişimlerinde 0-2 yaşa çıkarılmıştır. Uygulama karar imzalandıktan sonra yürürlüğe girecektir."

Eski araçlar ticari taksi olacak

Geçtiğimiz yıllarda ticari taksiye giren araçların çalışma süresi de 5 yıldan 6 yıla çıkarılmıştı. Şimdi de İstanbul'a hizmet edecek olan otomobillerin 2 yaşında ticari taksiye girmesine yönelik karar alınmış oldu. Böylece 2 yaşında ticari taksi olan bir otomobil en fazla 4 yıl sonunda taksiden çıkarılacak.

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