  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul Havalimanı'nda tüm pistler hizmete açıldı!
Aktüel

İstanbul Havalimanı'nda tüm pistler hizmete açıldı!

İstanbul Havalimanı’nda kar temizleme çalışmalarının yapılmasının ardından üçüncü pist de açıldı. Pistlerin açılmasıyla birlikte havalimanında bugün toplam 755 iniş ve kalkış yapılması planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 16:36:00 - 2022-01-27 16:40:57
İstanbul Havalimanı'nda tüm pistler hizmete açıldı!

İstanbul Havalimanı’nda devam eden karla mücadele çalışmaları sonucunda üçüncü pist de devreye girdi. Gün boyunca toplamda 755 uçuş operasyonunun gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İstanbul’daki şiddetli kar yağışı nedeniyle uçuşların geçici olarak durmasının ardından önceki gün saat 12.00’den itibaren bir pistle başlayıp dün de ikinci pistin açılmasıyla birlikte uçuşların artarak devam ettiği İstanbul Havalimanı’nda, üçüncü pist de devreye girdi. Öğle saatlerinden itibaren devreye alınmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı’ndaki üç pist de açılmış oldu.

Konuya ilişkin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İstanbul Havalimanı’nda 18/36 ve 16R/34L pistlerine ilaveten 17L/35R pisti de hizmete açılmış olup, kötü hava koşulları öncesi trafik sayılarına ulaşılmıştır” denildi.

755 uçuş gerçekleştirilecek

Pistlerin açılmasıyla birlikte havalimanındaki uçuş sayıları da doğru orantılı olarak artmaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı’nda bugün toplam 755 iniş ve kalkış yapılması planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

bu nedir şimdi

üç gün sonra temizlenmesi büyük başarı tebrikler..Ahhh imamoğlu gitmeyecektin o balıkçıya..bunlar hep senin yüzünden..
  • Yanıtla

Mert Akinci

Istanbul yeni havaalanin tavani cokmus Yolcular 34 saattir havalaninda yerlerde yatiyor. Yabanci yolcular turistler prostesto ediyorlar. Ulastirma bakani nerede
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay