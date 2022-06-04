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Aktüel İstanbul bugün kimlere toplu taşıma ücretsiz? 5 Haziran Pazar toplu taşıma ücretsiz mi?
Aktüel

İstanbul bugün kimlere toplu taşıma ücretsiz? 5 Haziran Pazar toplu taşıma ücretsiz mi?

5 Haziran Pazar günü LGS yapılacak. Sınav sebebiyle toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak konusu. Peki, metrobüs öğrencilere 5 Haziran ücretsiz mi?

Yeniakit Publisher
2022-06-04 23:42:00 -
İstanbul bugün kimlere toplu taşıma ücretsiz? 5 Haziran Pazar toplu taşıma ücretsiz mi?

5 Haziran Pazar günü 81 ilde LGS gerçekleşecek. LGS'ye girecek olanlar ise pazar günü toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığını araştırıyor.

İstanbul bugün kimlere toplu taşıma ücretsiz? 5 Haziran Pazar toplu taşıma ücretsiz mi?

LGS sebebiyle toplu ulaşım araçlarının bedava olup olmadığı merak konusu oldu. 5 Haziran Pazar günü İstanbul’da sınavdan iki saat önce başlayacak olan ücretsiz toplu ulaşım uygulaması sınavın bitiminden iki saat sonra sona erecek. Ücretsiz ulaşım hakkından sınav giriş belgelerini gösteren öğrenciler ve öğretmenler yararlanabilecek.

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