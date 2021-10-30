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Gündem İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü
Gündem

İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü

İstanbul Boğazı'nda 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisi sürüklendi. Gemi kıyıya metreler kala durdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 15:59:00 -
İstanbul Boğazı'nda faciadan dönüldü

İstanbul Boğazı Vaniköy açıklarında 102 metre boyundaki kargo gemisi sürüklendi. Gemi kıyıya metreler kala durdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey-Güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde makine arızası yaşayan 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisinde bulunan kılavuz kaptanımız ivedikle demir atmış olup Kurtarma-7 römorkörümüz ve KEGM-3 botumuz olay yerine yönlendirilmiştir" denildi.

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