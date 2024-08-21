İstanbul Arapça Kitap Fuarı: 30 ülkeden 300 yayınevi İstanbul’da... Sabah saatlerinde akın ettiler

ULUSLARARASI Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından bu yıl 9’uncu kez düzenlenen ‘Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı’, 10-18 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) da destek verdiği fuarın açılışına katılan İstanbul Valisi Davut Gül, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını katılımcılara iletti.

Bu ve bu benzeri etkinliklerin ülkeler arasında var olan kardeşliği daha da artıracağını belirten Gül, “Fuarın 9’uncusunun yapılması demek, burada bir irade var, sürdürülebilirlik ve kararlılık var demek. Bu, çok kıymetli. Bazen en güzel işi yaparsınız ama bir sene yaparsınız. 9’uncunun olması, hem okurlar hem yayıncılar hem de bu işi organize edenler açısından bunun artık ileriye dönük gelişerek ve artarak devam edeceğini bizlere müjdeliyor” diye konuştu. İstanbul’un, huzur ve hoşgörü şehri olduğunu vurgulayan Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu tür organizasyonlarda bu huzuru, bu hoşgörüyü, var olan kültürü, var olan kardeşliği, hangi ülkede olursa olsun Müslümanların kardeş olduğunu göstermiş oluyorsunuz. O açıdan biz emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İstanbulumuzun yüz yıllardır var olan birçok özelliği var. Bunların içerisinde en önemlisi İstanbul’un bilim şehri, kültür şehri, medeniyet şehri olması. O açıdan da bu saydığım özellikleri dünyanın neresinde olursa olsun, gelen insanları yaşatarak var olacağını biliyoruz. Ben tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

GELECEĞE BİR IŞIK

Genel Koordinatör Muhammed Ağırakça, fuarı ‘Kitap gelecektir’ sloganıyla 9. kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarına vurgu yaparak, şu görüşleri dile getirdi: “Kitap gelecektir dedik; çünkü içinde bulunduğumuz zor günlerde geleceğe bir ışık tutmak istiyoruz. Ülkemizde ve dünya genelinde yaşanan olaylarda biz kültür ve geleceğimizi aydınlatmak istiyoruz. Ülkelerinde yaşamış oldukları sorunlardan dolayı ülkemize göç etmiş arkadaşlarımızın elinden tuttuk. Çocuklarının daha rahat bir gelecek içerisinde büyümesi, Türk toplumuna alışması, birlikte büyümesi için onlara bir gelecek vadettik. Kültürün bizi birleştirdiğine inanıyoruz.”

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Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Burhan Genç, fuarın önemine değinerek, “Birlik olmamıza inşallah faydası olacaktır. Arapça’nın ve Kur’an-ı Kerim’in edebiyatımızın temeli olması, Arapça’nın katkıda bulunması itibarıyla gerek bu coğrafyada gerek civar coğrafyalarda yaşayanlara fayda sağlayacaktır” diye konuştu.

KÜLTÜREL BÜTÜNLEŞME ÖRNEĞİ

İTO’nun tüm İslam coğrafya-sındaki ticaret odalarının kurucusu ve Müslümanların ilk ticaret odası olduğunu hatırlatan İTO Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün, şunları söyledi: “İslam ülkeleri, bu fuarla bir kez daha kitabı, birlik ve bütünleş-menin başlangıç noktası yapıyor. Böylece kültürel bütünleşmenin en güzel örneğini veriyorlar. Asıl önemli olan ise bu fuarla uzun yıllardır kaybettiğimiz birbirimizi tanıma gayretini, birbirimizin dilini anlama çabasını tekrar kazanmamızdır.”

Yayıncılıktan dilbilime, ticaretten turizme kadar onlarca alanda çarpan etkisini gördükleri fuarı desteklemeye devam edeceklerini belirten Üstün, “İnanıyoruz ki, bu coğrafyanın geleceği kitapla yeniden kurulacak. İstanbul’dan yükselen kitap ışığı, dünyayı aydınlatacak” dedi.

TİCARİ İLİŞKİLERDEN ÖTESİ

Fuarın açılışında konuşan İTO Meclis Başkanı Dr. Erhan Erken, organizasyona emeği geçenlere ve destek olanlara teşekkür etti, şükranlarını iletti. “İnanıyoruz ki İstanbul Arapça Kitap Fuarı; Arapça dilinin öğrenimi, yaygınlaştırılması ve kültürel bağların güçlendirilmesi için önemli bir platform fonksiyonu görüyor” diyen Dr. Erhan Erken, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Arapça dili malum olduğu üzere bizlerin gönlünde özel bir yere sahiptir. Dinimizin kitabı olan Kur’an Arapça’dır. Çok değer verdiğimiz Peygamberimizin (as) lisanı da Arapça’dır. Bu dili konuşan halklarla yüzyıllar öncesine uzanan köklü bağlarımız mevcut. Bu tür münasebetler ve organizasyonlar, ticari ilişkilerinin ötesinde kardeşlik hukukumuzu da geliştirecek bir mahiyet taşıyor.”

İFM FUARLARIN DEĞERİNİ ARTIRIYOR

İstanbul Fuar Merkezi (İFM), gerçekleştirdiği yeniliklerle birlikte, düzenlediği fuarların değerini artırmaya yönelik önemli adımlar atmaya devam ediyor. İTO Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, bu gelişmelerle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: “Yenilenen İFM olarak, ulusal ve uluslararası fuar organizasyonlarını daha verimli hale getirmek için kapsamlı yatırımlar yaptık. Bu süreçte fuarların ticari potansiyelini artırmaya odaklandık ve katılımcılarımıza daha geniş işbirliği imkanları sunuyoruz. Amacımız, her fuarı daha değerli ve anlamlı kılmak, iş dünyasının buluşma noktası olmaya devam etmektir.” Develioğlu, ayrıca, İFM’nin küresel arenada daha fazla tanınır hale gelmesi için marka değerini yükseltmeye yönelik çalışmaların da hız kesmeden sürdüğünü belirtti. Develioğlu, “Fuarların başarıları, sadece katılımcı sayısıyla değil, yaratılan iş hacmi ve yapılan ticaretin büyüklüğüyle de ölçülüyor. Bu değeri artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Develioğlu, kitap fuarını İTO Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün ve Genel Sekreter Prof. Dr. Nihat Alayoğlu ile birlikte ziyaret etti.

YOĞUN KATILIMLI AÇILIŞ

Fuarın açılış programına İstanbul Valisi Davut Gül, İTO Meclis Başkanı Dr. Erhan Erken, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği Başkanı Mehmet Burhan Genç, Basın Yayın Birliği Başkanı Mustafa Karagüllüoğlu, Eski Milletvekili Prof. Dr. Yasin Aktay, Uluslararası Müslüman Alimleri Birliği Mütevelli Heyet Başkanı Ali Muhyiddin Karadağı, Arap Yayıncılar Birliği Başkan Vekili Muhammed Sibai, Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği Başkanı Mehdi el Jumail ve fuarın Genel Koordinatörü Muhammed Ağırakça katıldı.

9. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı’na 30’dan fazla ülkeden 300’ü aşkın yayınevi katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ve Arapça konuşulan ülkeler dışında düzenlenen en büyük Arapça kitap fuarı olma özelliğini taşıyan etkinliğe, İTO da destek veriyor. İstanbul’un yanı sıra Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen kitapseverlerin hem akademik hem de kültürel her türlü Arapça kitap ihtiyacını karşılayan fuar, 200 binden fazla kişiyi ağırladı.