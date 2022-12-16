İstanbul 1. Levent’te büyük yangın AVM’nin çatı katında çıkan yangın her tarafı sardı.

İstanbul Levent Metro City AVM yangını son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. İstanbul İtfaiyesi müdahaleye başladı. AVM tahliye edildi; geniş güvenlik önlemi alındı; AVM çevresine sivillerin yaklaşmasına izin verilmiyor.

LEVENT METRO CİTY AVM YANGINI NEDENİ NE, SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İstanbul, Levent'te Büyükdere Caddesi üzerindeki Metro City AVM'de yangın çıktı. Çatı kısmında başlayan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor, yangın henüz kontrol altına alınamadı. DHA muhabirinin aktardığı bilgiye göre çalışanlar ve müşterilerin tamamı tahliye edildi.

İşte Levent'teki MetroCity isimli alışveriş merkezinin çatısında başlayan yangının görüntüleri.

Levent'te Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Metrocity Alışveriş Merkezi'nin çatı kısmında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Gelen ilk bilgilere göre olayda yaralı, can kaybı yok.

İKİ YÖNDE TRAFİK DURDURULDU

Bölgedeki trafik yükünün azaltılması için alışveriş merkezinin bulunduğu cadde üzerindeki trafik çift yönlü durduruldu.

BÖLGEDEN SON BİLGİLER

Son bilgileri aktaran CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, "Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede trafik de yoğunlaşıyor. Şu dakikada itibarıyla yaralının olup olmadığına dair bilgi yok. Alevlere hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. Polis ekipleri çevreye kimseyi yaklaştırmıyor." dedi.

İçeride çalışanların ve müşterilerin tahliye edildiğini aktaran DHA muhabiri Melih Çalışkan da, 'Metro girişleri de tahliye ediliyor. Oradan da kimse içeri alınmıyor. Yangın kontrol altına alınabilecek gibi duruyor. Şu an için heniz kontrol altına alınmış değil. Şu an içeride sadece görevliler var. AVM'nin güvenliği ile birlikte polis ekipleri herkesi tahliye etti. Şu anda müdahale devam ediyor.' açıklamasını yaptı.