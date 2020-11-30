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Aktüel İsrail'le normalleşmede sıranın kendilerine gelmesinden endişe eden Kuveytlilerden Mescid-i Aksa'lı kampanya
Aktüel

İsrail'le normalleşmede sıranın kendilerine gelmesinden endişe eden Kuveytlilerden Mescid-i Aksa'lı kampanya

Yeniakit Publisher
2020-11-30 12:34:15 -
İsrail'le normalleşmede sıranın kendilerine gelmesinden endişe eden Kuveytlilerden Mescid-i Aksa'lı kampanya

KUVEYT (AA) - Kuveyt'te bazı Arap ülkelerinin ardından İsrail'le ilişkilerin normalleştirilmesinde sıranın kendilerine gelmesinden endişe eden halk, tepkilerini evlerinin kapılarına astıkları Filistin ve Mescid-i Aksa içerikli dövizlerle gösterdi.

Başkent Kuveyt ve ülkenin güney kesimindeki bazı bölgelerde halk, ev ve iş yerlerinin kapı ve pencerelerine, Mescid-i Aksa'nın içinde yer alan Kubbetu's Sahra'yı temsil eden maket ve Aksa ile bulundukları bölge arasında kaç kilometre olduğunun yazılı bulunduğu dövizler astı.

Sosyal medyada da "Kuveytliler normalleşmeye karşı" etiketiyle kampanya başlatıldı. Kampanyaya destek veren Kuveytliler, söz konusu etiketle birlikte evlerine astıkları dövizlerin fotoğraflarını paylaştı.

- Kuveyt'in İsrail'le normalleşeceği iddiaları gündeme geldi

Beyaz Saray'da 15 Eylül'de düzenlenen resmi törende, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Eylül'de Beyaz Saray'da Kuveyt Emiri'nin oğlu Şeyh Nasır Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı kabul etmişti.

Trump, görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, Kuveytli yetkililerle birbirlerini iyi anladıklarını düşündüklerini belirterek, "Kuveyt, iki Arap ülkesi ile (Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn) İsrail arasında anlaşma imzalanmış olmasından dolayı heyecanlı. Bence onlar (Kuveyt) da İsrail ile normalleşen ülkelerin bir parçası olacak, bunun için bekleyen 8 ülke daha var." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklama İsrail ile Kuveyt arasında da normalleşme anlaşması yapılacağının sinyalleri olarak yorumlanmıştı.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki anlaşmalardan yaklaşık bir ay sonra Trump, Sudan'ın da İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. 

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