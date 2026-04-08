İsrail'in mart ayı karnesi: Gazetecilere yönelik 53 ağır ihlal

Sendika, mart ayındaki saldırıların en acı boyutunun iki meslektaşlarının hayatını kaybetmesi olduğunu duyurdu. İşgalci güçlerin saldırıları sonucu iki gazeteci daha özgürlük mücadelesinde şehit düştü:

Marwan Harzallah: Radyo ve Televizyon Kurumu çalışanı, işgalci rejim zindanlarında maruz kaldığı ağır işkenceler ve tıbbi ihmal sonucu şehit oldu.

Sistematik baskı ve engel: 53 ihlalin anatomisi

Filistinli gazetecilerin sahada görev yapmasını engellemek için her türlü hukuksuz yönteme başvuran işgal güçlerinin mart ayı "suç dosyası" şu verilerden oluşuyor:

12 Haber engelleme ve alıkoyma,

Haber engelleme ve alıkoyma, 8 Doğrudan gaz ve ses bombasıyla saldırı,

Doğrudan gaz ve ses bombasıyla saldırı, 8 Fiziksel darp ve saldırı,

Fiziksel darp ve saldırı, 7 Ekipman gasbı veya tahribatı,

Ekipman gasbı veya tahribatı, 4 Ev baskını,

Ev baskını, 2 Sözlü tehdit ve soruşturma,

Sözlü tehdit ve soruşturma, 1 Silahlı tehdit ve kefalet dayatması.

"Uluslararası hukuk çiğneniyor"

Filistin Gazeteciler Sendikası, bu saldırıların bağımsız haberciliği kısıtlamayı hedefleyen sistematik bir politikanın ürünü olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, bu uygulamaların Cenevre Sözleşmeleri ve uluslararası insani hukuk kurallarının açık bir ihlali olduğu belirtilerek şu çağrı yapıldı:

"Uluslararası toplum ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Filistinli gazetecileri korumak için derhal harekete geçmeli ve bu suçların sorumlularının hesap vermesini sağlamalıdır."

Tüm zorluklara ve hayati tehlikeye rağmen Filistinli gazeteciler, işgal altındaki topraklarda yaşananları dünyaya duyurmak için görevlerini sürdürmeye devam ediyor. Sendika, dünya medyasını bu ihlallere karşı daha gür bir ses çıkarmaya davet etti.