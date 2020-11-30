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Aktüel İsrail, Batı Şeria’da Filistinlilere ait ev ve yapıları yıktı
Aktüel

İsrail, Batı Şeria’da Filistinlilere ait ev ve yapıları yıktı

İsrail askerleri, Batı Şeria’nın çeşitli kentlerinde 2 ev ile 2 ticari alanı yıkarken, 4 su kuyusunu da kapattı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 18:20:05 -
İsrail, Batı Şeria’da Filistinlilere ait ev ve yapıları yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da, Filistinlilere ait ev ve yapıları yıktı, 13 Filistinliyi de gözaltına aldı.

Filistinli vatandaş Muhammed Dadu AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria’nın Beytullahim kentine bağlı Hızır Beldesi’ndeki evini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığını belirtti.

Dadu, İsrail askerlerinin beldeye baskın düzenlediğini, geçici olarak tavuk çiftliği yaptığı ve yakın zamanda ailesiyle beraber oturmayı hedeflediği 200 metrekarelik evini yıktığını ifade etti.

Öte yandan, Filistinli Hamdi Ubeydu ise yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin El-Halil’e bağlı Halhul beldesindeki 120 metrekarelik inşaat halindeki evini yıktığını kaydetti.

Ubeydu, askerlerin ayrıca evin yanındaki bir su kuyusunu da tahrip ettiğini aktardı.

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre ise İsrail askerleri Kalkiliya kentinde iki ticari alanı yıktı, Cenin kentinde de 3 su kuyusunu kapattı.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail makamları sadece geçen yıl işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 500'ü aşkın ev ve iş yerini yıktı.

İsrail yönetimi ile Filistin arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

- 13 Filistinli gözaltına alındı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği operasyonlarda 13 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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