İsmi Beşikaş ile anılan Andy Najar, Anderlecht'in son iki hazırlık maçına katılmadı!
İsmi Beşiktaş ile anılan Andy Najar ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.22 Temmuz 2018 Pazar 13:14
Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilen Andy Najar'ın Anderlecht'in oynadığı iki hazırlık maçına katılmadı. Najar Anderlecht'in Rennes ve Wasterlo ile oynadığı hazırlık maçlarında yer almaması dikkat çekti.
Honduras ve Belçika medyası ise Andy Najar'ın sağlık kontrollerinden ardından Beşiktaş'a imza atacağını belirtti.
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