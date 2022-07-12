İslam Memiş dolar ve euro için tarih verip uyardı! 'Sürpriz olmayacak'

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Youtube kanalından döviz kurları hakkında açıklama yaparak, "Dolar 21, euro 24 lira olursa şaşırmam" ifadelerini kullandı.

Dolar ve euro kuru 20 yıl sonra ilk kez eşitlenirken piyasalarda hareketlilik sürüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Youtube kanalından bu kez dolar ve euro hakkında açıklamalarda bulundu.

Yıl sonu bizi nasıl bir döviz kurunun beklediğini değerlendiren İslam Memiş, rekor beklediğini söyledi.

İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle dolar TL kuru 17 liranın altına sarkınca dolar tavsiye ediyorum. Dolar yatırımcısı dolar almamalı benim düşünceme göre. Pariteler gerilemişken euro ve sterlindeki bu nimetlerden faydalanması gerekiyor. Israrla döviz alacaksan euro ve sterlin daha ucuz. Biraz daha orta uzun vadeye baktığımızda yıl sonunda yeni rekorlar bekliyorum, burada sürpriz yok.

20, 21 lira aralığında bir dolar kuru benim için sürpriz olmaz. Özellikle paritelerdeki toparlanmayla birlikte 23-24 lira seviyesindeki bir euro kuru benim için şaşırtıcı olmaz. Zaten sterlin tl kuru için yıl sonuna kadar 25 lira seviyesini öngördüğümü söyledim. O yüzden bu rakamsal değerleri göz önünde bulundurun."