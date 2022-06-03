İSG 2022 sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022 İSG sonuç sorgulama!
5 Mayıs tarihinde düzenlenen İSG sonuçları için heyecan doruktaydı. İS sınavına giren adaylar 2022 İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG 2022 sonuçları açıklandı mı? sorularını soruyordu. Gelen son dakika haberine göre, İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav sonuçları hakkında beklenen açıklama gedi. İşte detaylar…
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2022-İSG/1) 15 Mayıs 2022'de, saat 10.15'te yapılmıştı. İSG 2022 sınavına katılan adaylar ÖSYM sonuç sayfası üzerinden 2022 İSG sonuç sorgulaması yapıyordu. İşte İSG sınav sonuçlarına ilişkin haberin detayları.
15 Mayıs 2022 tarihinde uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına (2022-İSG/1) ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi Temel Soru Kitapçığında yer alan 11. sorunun iptal edilmesine, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi Temel Soru Kitapçığında yer alan 32. sorunun ”D” olarak girilmiş cevabının “E” olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 03 Haziran 2022 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
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