İş Bankası, arkeolojik çalışmalara desteğini sürdürüyor

İZMİR (AA) - Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişini dünya kültür mirasına kazandırmak için çalışan bilim insanlarının özverili faaliyetlerine uzun soluklu biçimde katkı sağlayan Türkiye İş Bankası, bu kapsamda Teos ve Nysa antik kentlerinde devam eden kazılara destek vermeyi sürdürüyor.

Banka, Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti'nde Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarına geçen yıldan beri destek verirken, İzmir Seferihisar'a 8 kilometre uzaklıkta yer alan Teos Antik Kenti'nde Prof. Dr. Musa Kadıoğlu başkanlığındaki arkeolojik kazılara ise 2018 yılından bu yana desteğini devam ettiriyor.

Bu çerçevede İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten ve İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Yumuşaker'in katılımıyla, bankanın katkı verdiği Teos ve Nysa antik kentlerinin tanıtımına destek olmak, bilinirliklerini artırmak ve yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili son gelişmeleri kamuoyuna aktarmak üzere bir inceleme ziyareti gerçekleştirildi.

İncelemelerde, Nysa Antik Kenti'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi adına kazı Başkanı Doç Dr. Serdar Hakan Öztaner, Teos Antik Kenti'nde ise Kazı Başkanı Prof. Dr. Musa Kadıoğlu kazılarda gelinen noktayı ve bugüne dek yapılan çalışmaları paylaştı.





- Sütunlu Cadde'de M.S. 2'inci yüzyıla tarihlendirilen bir çeşme yapısı bulundu





Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner, Nysa Antik Kenti'deki kazıların pandemi nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda daha küçük bir ekiple temmuz başından bu yana sürdüğünü bildirdi.

Öztaner, 2013 yılında keşfedilen Sütunlu Cadde ile meclisle agora arasından gelen diğer bir caddenin kavşak noktasındaki kazı çalışmalarında bu yaz anıtsal bir çeşme yapısı tespit ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Yaklaşık 14 metre ön cephe genişliği olan ve havuz derinliği 2,5 metreye ulaşan, Roma döneminde insanların serinlediği anıtsal çeşme M.S. 2'inci yüzyıla tarihlendiriliyor. Araştırmalarımıza devam ediyoruz. Kazı çalışmaları sonucunda anıtsal çeşmenin geneline dair önemli bilgilere ulaşabileceğiz."

Verilen bilgiye göre, Roma döneminin mimari, şehir planlaması ve mühendisliğinin en etkileyici örneklerinden biri olan eğitim ve kültür kenti Nysa'daki kazı çalışmalarına, Türkiye İş Bankası geçen yıldan beri destek veriyor.

Çalışmalar, arkeolog, sanat tarihçisi, numismat, epigraf, mimar, konservatör, restoratör, antropolog, arkeometrist, jeofizik uzmanlarından ve öğrencilerden oluşan bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor.

M.Ö. 3'üncü yüzyıla tarihlenen Nysa'da kazı çalışmaları, M.S. 2'inci yüzyıla tarihlendirilen bir çeşme yapısının bulunduğu Sütunlu Cadde'de odaklanıyor.

Kentte yürütülen faaliyetler kapsamında Sütunlu Cadde kazılarının yanı sıra belgeleme, koruma, onarım, restorasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Tiyatro sahne binasının birinci katının ayağa kaldırılması için başlatılan restorasyon çalışmaları ise devam ediyor. Anıtsal zeytin ağaçlarına ev sahipliği yapan Nysa, aynı zamanda engelli dostu parkurlarıyla kentin önemli yapılarına erişim imkanı sağlıyor.









- Teos'ta kazıların odağında Dionysos Tapınağı var





Türkiye İş Bankası, Türkiye'nin ilk sakin şehri Seferihisar'a 8 kilometre uzaklıkta yer alan Teos Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılara ise 2018 yılından bu yana desteğini sürdürüyor.

Türk bilim insanlarının 1960'lı yıllardaki ilk araştırma ve kazı faaliyetlerinden sonra, 2010 yılında yeniden başlayan kazı ve restorasyon çalışmaları Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Kadıoğlu başkanlığında yürütülüyor.

Çalışmalar epigraf, seramik, sikke uzmanları ile arkeologlar, restorasyon, konservasyon uzmanları, mimarlar ve biyologlardan oluşan bir ekiple devam ediyor.

3 bin yıllık bir uygarlık mirasına ev sahipliği yapan Teos Antik Kenti'nde Anadolu'daki en büyük Dionysos Tapınağı'nın yanı sıra, Helenistik ve Roma dönemi kalıntıları, akropol, antik tiyatro, sarnıç, antik liman ve Dionysos Sanatçılar Birliği yer alıyor.

Mimarı Prieneli Hermogenes olan Dionysos Tapınağı'nda süren çalışmalarla yapının tamamen gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.



Teos, tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkati çekiyor.

Bölgenin biyolojik çeşitliliğini merak eden doğa gözlemcileri için kentin arkeolojik levhalarının arka yüzünde kent florasına ve faunasına dair bilgilere ulaşılabiliyor.

Bugüne kadar 350'den fazla bitki türünün tespit edildiği antik kentte bin yaşını aşmış anıtsal zeytin ağaçları bulunuyor.







- "Dionysos Tapınağı, Helenistik Dönem'den günümüze ulaşan önemli yapılardan biri"





Teos'ta yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Kadıoğlu, Dionysos Tapınağı'nın Helenistik Dönem'den günümüze ulaşan önemli yapılardan biri olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Türkiye'deki en büyük Dionysos Tapınağı olması nedeniyle burada amacımız Romalı mimar ve mühendis Vitruvius'un, yapının mimarı olan Hermogenes hakkında söylediklerini teyit edebilmek, Hermogenes'in teoremlerinin ne kadar doğru olduğunu ve günümüze ulaştığını ortaya çıkarabilmektir.

Pandemi sebebiyle daha küçük bir ekiple sürdürdüğümüz kazı çalışmalarımız kapsamında antik tiyatro ve meclis binasında da araştırmalarımıza devam ediyoruz."