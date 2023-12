İrfan Can Kahveci çıldırdı! Tribünlere koştu ve...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Nordsjaelland'e 6-1 mağlup oldu. Karşılaşmaya ise sarı lacivertli yıldız İrfan Can Kahveci damga vurdu. Çılgına dönen Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci, maçın ardından tribünlerle koştu. İşte o anlar ve tüm yaşananlar....

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Nordsjaelland'e 6-1 mağlup oldu.

Karşılaşmaya ise sarı lacivertli yıldız İrfan Can Kahveci damga vurdu.

Çılgına dönen Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci, maçın ardından tribünlerle koştu. İşte o anlar ve tüm yaşananlar....

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, tarihteki en ağır yenilgilerinden birisi alırken liderliği de kaybetti.

Fenerbahçe, Ludogorets'in Spartak Trnava'yı 2-1 yenmesiyle grupta üçüncü sıraya geriledi.

Milliyet'te yer alan habere göre İsmail Kartal'ın oyuna sonradan dahil ettiği İrfan Can Kahveci, kendisine tepki gösteren bir taraftarla tartışma yaşadı. İşte ayrıntılar...

TARAFTARLARLA TARTIŞTI

Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'a 6-1'lik skorla yenildiği maçta saha kenarında bulunan bir grup taraftar, İrfan Can Kahveci'ye sert çıktı.

TRİBÜNLERE GİTTİ

İrfan Can Kahveci bu tepkiler sonrası çılgına döndü ve tribünlere doğru yürümeye başladı.

Sarı-lacivertlilerde Bright Osayi Samuel takım arkadaşını kolundan tutmaya çalıştı.

İrfan Can Kahveci bu sırada takım arkadaşından sıyrıldı ancak bu kez önüne güvenlikler çıktı.

İrfan Can Kahveci'yi sakinleştiren isim İsmail Yüksek oldu.

Nordsjaelland mücadelesi için Right to Dream Park'a gelen Fenerbahçe taraftarları, 84. dakikada skorun 6-1 olmasıyla tribünleri terk etti.

Mücadelenin 89. dakikasında tribünlerden sahaya atılan meşale sebebiyle de oyun bir süre durdu.

