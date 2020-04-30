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Aktüel

İran'ın güneydoğusunda "terörle" suçlanan 4 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 17:01:19 -
İran'ın güneydoğusunda "terörle" suçlanan 4 kişi yakalandı

ANKARA (AA) - İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletindeki bazı terör eylemlerinin failleri oldukları iddia edilen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İran resmi ajansı IRNA'nın Sistan-Beluçistan eyaletinin İstihbarat Genel Müdürlüğünün açıklamasına dayandırdığı haberinde, bölgede bazı terör saldırılarının failleri oldukları iddia edilen 4 kişinin düzenlenen operasyonla yakalandığı belirtildi.

Operasyon sırasında çok sayıda patlayıcı madde ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği, bu sayede bölgede ramazan ayında düzenlenecek muhtemel terör eylemlerinin önüne geçildiği kaydedildi.

Haberde söz konusu terör örgütü hakkında bilgi verilmedi ancak bölgede İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl" adlı örgütün etkin olduğu biliniyor.

"Ceyşu'l Adl" ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek, özellikle Afganistan-Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.


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