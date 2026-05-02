İran savaşına katılan uçak gemisi Orta Doğu'dan ayrıldı

ABD’nin en büyük uçak gemilerinden USS Gerald R. Ford, İran’a yönelik operasyonlara katıldıktan sonra Orta Doğu’dan ayrıldı.

ABD’li bir yetkiliye göre gemi artık Avrupa Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunuyor ve bölgedeki Amerikan deniz gücü iki uçak gemisine düşmüş durumda.

Bölgede halen USS Abraham Lincoln ve USS George H. W. Bush görev yaparken, toplamda yaklaşık 20 ABD savaş gemisinin Orta Doğu’da konuşlu olduğu belirtiliyor.

Bu durum, Washington’ın İran üzerindeki askeri baskısını sürdürürken aynı zamanda kısmi bir güç azaltımına gittiğine işaret ediyor.

10 aydan uzun süren görev süresi boyunca farklı coğrafyalarda operasyonlara katılan uçak gemisi, İran savaşı kapsamında da aktif rol oynadı. Ancak uzun konuşlanma süreci gemide teknik sorunlara da yol açtı. Mart ayında gemide çıkan yangında iki denizci yaralanırken, geminin bazı bölümlerinde ciddi hasar meydana geldi.

ABD ile İran arasında Nisan başında yürürlüğe giren ateşkese rağmen çatışmanın siyasi ve askeri boyutu çözülebilmiş değil.

İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sürdürmesi ve ABD’nin İran limanlarına yönelik deniz ablukası, gerilimin temel başlıkları olmaya devam ediyor.

