İran nükleer anlaşmasının tarafları, 16 Aralık'ta Viyana'da bir araya gelecek

BRÜKSEL (AA) - İran ile Batılı ülkelerin yanı sıra Rusya ve Çin arasında yapılan nükleer anlaşmanın tarafları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelecek.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İran ile yapılan nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPOA) Ortak Komisyonuna, Borrell'i vekaleten AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Maria Schmid başkanlık edecek.

Toplantıya Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran'dan temsilciler katılacak.

Katılımcılar, İran nükleer anlaşmasını muhafaza etmeye yönelik çalışmalar ile anlaşmanın tüm taraflarca uyulmasına ilişkin gelişmeleri ele alacak.

- İran nükleer anlaşması

Anlaşma, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime gelmesiyle Washington anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'ı durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

ABD, BMGK'nin İran'a 13 yıldır uyguladığı ve 18 Ekim'de sona erecek silah ambargosunu yenilemek istiyor. Bu çabası geçen hafta başarısızlıkla sonuçlanan ABD, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek Konseyin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan mekanizmayı hayata geçireceği tehdidinde bulunmuştu.

İran ile anlaşmanın taraflarından AB, Rusya ve Çin ise ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan 2018'de çekildiğini ve anlaşmaya taraf olmayan bir ülkenin yaptırımların yeniden devreye sokulmasına olanak veren mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini belirtiyor.