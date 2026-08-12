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Dünya Irak’ta kontrolsüz silahlara karşı yasa hazırlığı
Dünya

Irak’ta kontrolsüz silahlara karşı yasa hazırlığı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Irak’ta kontrolsüz silahlara karşı yasa hazırlığı

Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, ülkedeki silahların yalnızca devletin denetiminde bulunmasını sağlayacak yasa tasarısının hazırlanması için talimat verdi. Hükümetin bu süreci eylül ayı sonuna kadar tamamlamayı hedeflediği belirtildi.

Irak Başbakanı Ali Falih ez-Zeydi, Bağdat’ta Meclis Güvenlik ve Savunma Komisyonu Başkanı Halid el-Ubeydi ile bir araya geldi.

Görüşmede ülkedeki güvenlik durumu, sınırların ve hava sahasının çeşitli tehditlere karşı korunması ile güvenlik birimlerinin istikrarı sağlamaya yönelik çalışmaları ele alındı.

Zeydi, "anayasal usuller doğrultusunda silahların devletin kontrolünde toplanmasına ilişkin yasa tasarısının hazırlanması" talimatını verdi.

"Devlete yönelik en tehlikeli tehdidin kontrolsüz silahlar olduğunu" belirten Zeydi, bunun hukukun üstünlüğünü zayıflattığını ve güvenlik kurumlarının otoritesini aşındırdığını ifade etti.

Zeydi, Irak'ın güvenliği, halkının esenliği ve ülkenin imkanlarının korunması için ekonomik, siyasi ve güvenlik istikrarıyla bağlantılı iç istikrarın sağlanmasında devletin konumunun güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Yürütme ve yasama organları arasında koordinasyon ve işbirliğinin artırılması gerektiğini vurgulayan Zeydi, istikrarın güçlendirilmesi, yasaların çıkarılması ve hükümetin kalkınma planları ile programlarına yasal zemin sağlanmasının önemini belirtti.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, 3 Haziran'da silahların devletin kontrolünde toplanması amacıyla bir komite kurulduğunu ve komitenin çalışmalarına başladığını açıklamıştı.

Irak'ta devlet kurumlarının dışında bulunan silahlar, ülkedeki başlıca güvenlik ve siyasi sorunlar arasında yer alıyor. Ülkede bazıları Haşdi Şabi çatısı altında, bazıları ise bağımsız faaliyet gösteren silahlı gruplar bulunuyor.

Irak hükümeti, iç istikrarı güçlendirmek ve bölgesel gerilimlerin ülkeye yansımalarını önlemek amacıyla silahların yalnızca devletin kontrolünde bulunmasını ve güvenlik kurumlarının otoritesinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Irak'ta devlet kontrolü dışındaki silahlar, başlıca güvenlik sorunları arasında yer alıyor. Hükümet, silahların devletin kontrolünde toplanması için eylül sonunu hedefliyor.

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