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Gündem Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2023-12-20 22:12:00 -
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan PKK terör örgütü hedeflerine hava harekatı gerçekleştirdi. Düzenlenen harekatta 14 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatında 14 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda hedef imha edildi.

"14 hedef imha edildi"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) hava harekatına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 20 Aralık 2023 saat 19.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 14 hedef imha edilmiştir.
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"Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi"

İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

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