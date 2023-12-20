İnsanlar CHP’den izin alarak mı bir yere gidecekler? Nazlıaka’dan utanmazlık!

CHP Aile ve Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın 6 Şubat depremlerindeki kayıp çocuklarla ilgili açıklamalarına ilişkin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

Nazlıaka konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak, "Dönemin Bakanı, şimdi AK Parti Osmaniye Milletvekili olan Derya Yanık ile yargı önünde hesaplaşmaya hazırım" dedi.

Nazlıaka'nın açıklamaları şöyle:

Türkiye’yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin ardından, Gaziantep Koordinasyon Sorumlusu olarak bölgeye gittim. Depremin yaşandığı illerden yükselen feryada tanıklık ettim. O süreçte çok can yakıcı bir problemle karşı karşıya kaldık. Kayıp çocuklar… Yanık, kayıp çocuklarla ilgili açıklamalarım nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğimi iddia etse de biz kendisinin o günlerde yaptığı çelişkili açıklamalarını unutmadık. Bir siyasetçi olarak, çocukların kaybolduğu veya farklı oluşum/tarikatlara teslim edildiği bilgileri her gün kamuoyuna yansırken sessiz kalamazdım, kalmadım da… Konuyu sürekli kamuoyu gündeminde tuttum. Depremde kurtarılan refakatsiz çocukların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na teslim edilmesi gerektiğini, medya ve sosyal medya kanalıyla defalarca duyurdum. Deprem sonrası, çocukların tarikatlara ve cemaatlere teslim edilmesini engellemeye çalıştım. Partimiz, Meclis Grubu üzerinden çocuklarla ilgili iddiaların titizlikle incelenmesi için TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nu harekete geçirdi.

Deprem sonrası Yanık’ın bütün açıklamalarını ve kamuoyuna yansıyan skandalları yakından takip ettim. Yanık, 8 Şubat’ta kayıp çocuk olmadığını iddia etti, daha sonra yoğun bakımda olduğu gerekçesiyle kimliği tespit edilemeyen çocukların olduğunu açıkladı. Ailesine teslim edilen, takipte olunan, bakanlık kurumunda olan çocuk sayıları açıklanmaya başlandı. İşte o zaman çelişkiler açığa çıktı. Bir tarafta ‘Depremzede çocukların hiçbirini, herhangi bir üçüncü şahsa dernek, vakıf vs. çocuk teslimi diye bir şey söz konusu değil' denilirken diğer yanda Adıyaman’da cemaate ait bir köyde 1100 depremzede ve çocuğun bulunduğu gerçeği ortaya çıktı. Sonrasında yapılan açıklamalarda çocukların aileleriyle gitmiş olmasının suç teşkil etmediği savunuldu. Depremin üzerinden 1 ay geçtikten sonra, yapılan açıklamalarda kimliklendirme işleminin tamamlanamadığı itiraf edildi. Yetmedi, Yanık, çocukların önemli bir kısmının sağlık kuruluşlarında olduğunu varsaydıklarını söyledi. Kayıp çocuk olmadığını savunurken 5 yaşındaki depremzede çocuğumuz Hollanda’da bulundu. Yaşananlara ilişkin sorularımız yanıtsız bırakıldı.

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Kadına yönelik şiddeti tolere edilebilir bulduğunu açıklayan Yanık’ın beni cinsiyetçi dil kullanmakla suçlaması gülünç olmuş. Bir televizyon programında kendisine ‘Yanık Derya’ dememden rahatsız olmuş. Sanırım incinmiş. Keşke kayıp çocuklarımızı bu kadar dert etseydi. Kaldı ki şikayete konu edilen ‘yanık’ kelimesi TDK’ya göre ‘verimsiz’, ‘kaybolmuş doku’ gibi anlamlar içeriyor. Mecazi olarak ‘üzüntülü’, ‘dertli’ gibi anlamlarda kullanılıyor. Asla cinsiyetçi bir gönderme içermiyor. Hayatını eşitlik mücadelesine adamış biri olarak benim cinsiyetçi bir dil kullanmam asla söz konusu olamaz. Dönemin Bakanı, şimdi AKP Osmaniye Milletvekili olan Derya Yanık ile yargı önünde hesaplaşmaya hazırım.