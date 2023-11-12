İnsan katliamı ne zaman inanç oldu Nuri?

Şahin, İsrailli futbolcularının maça çıkmamasına ilişkin değerlendirmesinde, "Türkiye Futbol Federasyonu ve İsrail Futbol Federasyonu ortak karar aldı ve çıkarmadık." dedi.

İnsan katliamı inanç mı?

Gazzeli mazlumları katleden İsrail karşıtı pankartı taşımamak için maça çıkmayan yahudi oyuncularını, "Benim oyuncularım insan. Onların da bir ülkesi var, inancı var. Geçmişe çok bakmaya gerek yok." diye savundu.

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