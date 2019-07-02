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İnşaat ustası dünya şampiyonu halterci

- Milli sporcu Muammer Şahin:"Ben inşaat ustasıyım. Kampa gelmeseydim şu anda bir fabrikanın inşaatında çalışıyordum"- "Bana hep eşim destek oldu. Onun ve benim sabrımla buralara kadar geldik"- "Benim için vatan ve millet ayrı bir dünya. Çok sponsor aradım"

02 Temmuz 2019 Salı 11:20
İnşaat ustası dünya şampiyonu halterci


ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Dünya Gençler Şampiyonu ve Avrupa Şampiyonası ikincisi Muammer Şahin, çalışması gerektiği için gelecek yıl yapılacak Avrupa Şampiyonası'na kadar haltere ara verdiğini söyledi.

Erkek Halter Milli Takımı Ankara TOHM Sporcusu Muammer Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2004 yılında Halil Mutlu'yu Atina Olimpiyatları'nda televizyonda gördüğünü ve haltere merak sardığını anlattı.

Gençler ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda 7 madalyası bulunduğunu belirten 25 yaşındaki Muammer, "2013 dünya gençler şampiyonuyum. Raif Özel hocam beni ASKİ Spor Kulübü'ne getirdi. Bu sayede ayda 2 bin lira maaş almaya başladım. Son Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda da ikinci oldum. Avrupa Şampiyonası sonrasında 10-15 bin lira para alacağım. 6-7 ay bu parayı bekleyeceğim. Onu da hemen vermiyorlar. Sırf bu sporu yapabilmek için okuyamadım." ifadelerini kullandı.


- İnşaat ustası milli sporcu


Dünya şampiyonu milli halterci, "Ben inşaat ustasıyım. Kampa gelmeseydim şu anda bir fabrikanın inşaatında çalışıyordum." dedi.

"Devlet benim anam, babam." diyen Muammer, şöyle devam etti:

"Nisan ayına kadar kampta kaldım. Eşimi ve çocuğumu sadece 2 kez gördüm. Çocuğum beni bilmeden büyüyor. Ben eve gittiğimde çocuğumun beni tanıması için bir hafta geçmesi lazım. Kendi çocuğumu babalık sevgisinden yoksun bırakmış biriyim. Arkada sadece eşim var. 2016 yılında evlendim ve 1,5 yaşında bir çocuğum var. Çocuğum 1,5 yaşında ancak 6 ay yanında bulunabildim. Eşimle 4 yıldır evliyiz. Sadece her yılın 3 ayı beraberiz. Bana hep eşim destek oldu. Onun ve benim sabrımla buralara kadar geldik. Çocuğumun geleceği benim en büyük kaygım."


- "Çok sponsor aradım"


Milli sporcu, Avrupa şampiyonası için 7 ay çalıştığını ve başardığını vurguladı.

"Bu kadar sıkıntının arasında hayatımızı başarılarla süslemeyi başardık." değerlendirmesini yapar Muammer, şunları söyledi:

"2017 yılında Arnavutluk'ta 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldum. Aldığım ödül 800 lira. 800 liralık ödül için ter döktüm. 'Basamak basamak çıkayım' dedim. Burada herkes beni örnek alarak çalışır. Benim için vatan ve millet ayrı bir dünya. Çok sponsor aradım."


- "Yarışmadan sonra boş kalıyorum"


Muammer Şahin, ailesinin günlük yaşamını sürdürebilmesi için şampiyonanın ardından iş aramaya başladığını belirterek, "Ben temizlik dahi yaparım, bundan gocunmam. Yarışmadan sonra boş kalıyorum. Ben böyle sahipsiz bırakılacağımı bilseydim, evlenmezdim. Çünkü benim eşim de mağdur oluyor." diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:20
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