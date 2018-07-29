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İngiltere'den Katar'a şok suçlama!

İngiltere’de yayınlanan Sunday Times gazetesi, Katar’ın 2022 Dünya Kupası ev sahipliğini alabilmek için rakip ülkelere karşı bir sabotaj kampanyası yürüttüğünü yazdı. Katar ise bu iddiaları reddetti.

29 Temmuz 2018 Pazar 21:49
İngiltere'den Katar'a şok suçlama!

Sızdırılan belgeleri gördüğünü ve bunları haberleştirdiğini belirten gazete, Katar takımının ABD'deki bir halkla ilişkiler şirketinin yanı sıra eski CIA ajanlarıyla da çalışarak 2022 için rakipleri olan Avustralya ve ABD'ye karşı karalama yapmayı hedeflediğini aktardı.

Habere göre amaç, bu ülkelerde Dünya Kupası için ulusal bir destek olmadığı imajını yaratmaktı.

Bu FIFA kurallarının çiğnenmesi anlamına geliyor.

Katar'ın Dünya Kupası adaylığı daha önce de yolsuzluk suçlamalarına yol açmış fakat FIFA'nın iki yıl süren soruşturmasının sonunda ülke aklanmıştı.
Sunday Times gazetesi sızdırılan belgelerin kaynağının Katar'ın 2022 adaylığı ekibinde yer alan bir kişi olduğunu ve FIFA'nın soruşturma boyunca bu belgeleri ortaya çıkaramadığını yazdı.

Katarlı yetkililer ise Sunday Times'ın açıklamalarını reddettiklerini, FIFA tarafından soruşturulduklarını ve herhangi bir usulsüzlük tespit edilmediğini belirtti.

Katar'ın Dünya Kupası ev sahipliği bir kere daha suçlamaların gölgesine girdi.

Sekiz yıl önce şok bir şekilde kazandığı ev sahipliğinden beri Katar'ın bunu nasıl başardığı sorgulandı.

Ülkedeki hava koşulları nedeniyle turnuvanın kış aylarına alınması ve tesislerin inşaatında yaşamlarını yitiren, kötü koşullarda çalıştırılan işçiler tartışmalara yol açtı.

 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 21:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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