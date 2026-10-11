İngiltere'de Yorkshire Hayvanat Bahçesi'nde kaplanın alanına giren kişi hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İngiltere'de Yorkshire Hayvanat Bahçesi'nde kaplanın alanına giren kişi öldü. Polis, hayvanın yaralanmadığını bildirdi; tesis pazar günü kapalı tutulacak.
İngiltere'nin Doncaster kenti yakınlarındaki Yorkshire Hayvanat Bahçesi'nde kaplanın muhafazalı alanına giren bir kişi, hayvanın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Güney Yorkshire Polisi'nin açıklamasına göre olay, 10 Ekim'de yerel saatle 13.35 sıralarında meydana geldi.
Saldırıda ağır yaralanan kişinin, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.
Polis yetkilileri, kaplanın durumuna ilişkin iddialara da yanıt verdi. Açıklamada hayvanın olay sırasında yaralanmadığı ve kendi alanının içinde kaldığı belirtildi. Olayın kamuoyu açısından herhangi bir tehlike teşkil etmediği vurgulandı.
Emniyet güçleri ayrıca internette dolaşıma giren olay görüntülerinin paylaşılmaması yönünde uyarıda bulundu.
Saldırının ardından hayvanat bahçesindeki ziyaretçiler tahliye edildi. Polis ekipleri tesisteki incelemelerini sürdürürken hayvanat bahçesinin pazar günü boyunca da kapalı tutulacağı duyuruldu.