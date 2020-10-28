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Aktüel İngiltere'de son 24 saatte 310 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Aktüel

İngiltere'de son 24 saatte 310 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

24 bin 701 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 19:51:25 -
İngiltere'de son 24 saatte 310 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

LONDRA (AA) - İngiltere'de son 24 saatte 310 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, son 24 saate 24 bin 701 Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 942 bin 275'e yükseldi.

Ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 310 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 45 bin 675'e ulaştı.

Bir günde 280 bin 995 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 30 milyon 282 bin 244 oldu.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 9 bin 520 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü, bunlardan 902'sinin yoğun bakımda olduğu açıklandı.

- Ülkede yerel önlemler sıkılaştırılıyor

Bu arada ülkede ulusal karantina kararı almaktan kaçınan İngiliz hükümeti, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yerel önlemleri sıkılaştırıyor.

İngiltere'de Nottingham, Warrington, Liverpool, Manchester ve Güney Yorkshire bölgelerinin artan vakalar nedeniyle "çok yüksek Kovid-19 uyarı seviyesine" dahil edildiği bildirilmişti.

Buna göre, bu bölgelerde bar ve benzeri eğlence mekanlarının kapanacağı, şehirdeki farklı hane üyelerinin kapalı ve açık mekanlarda bir araya gelmesinin de yasaklanacağı açıklanmıştı.

- 3 aşamalı yerel Kovid-19 uyarı seviyeleri

Ülkede virüsün artış hızına bağlı olarak devreye girecek "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere 3 aşamalı kısıtlamalar duyurulmuştu.

İlk aşama, kapalı veya açık alanlarda buluşmaların 6 kişiyle sınırlandırılmasını, barlar ve restoranların yerel saatle 22.00'de kapanmasını içeriyor.

İkinci aşamada farklı hane üyelerinin kapalı mekanlarda görüşmeleri yasaklanırken, üçüncü aşama ise bu önlemlerin yanı sıra barlar ve restoranların kapatılmasını öngörüyor.

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