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Dünya

İngiliz milletvekilinden şaşırtan oruç kararı

İngiltere'de Muhafazakar Parti üyesi milletvekili Paul Bristow, Ramazan'da Müslümanlarla aynı deneyimi yaşamak için oruç tutacağını söyledi.

2020-04-24 16:32:00 -
İngiliz milletvekilinden şaşırtan oruç kararı

İngiltere'de Muhafazakar Parti üyesi milletvekili Paul Bristow, Twitter hesabında yayımladığı videoyla, Ramazan'ın Müslümanlar için ne anlama geldiğini öğrenmek istediğini ifade etti.

İlk hafta tutacak

Ramazanın manevi yansıma, kendini geliştirme ve ibadetlerin arttığı bir zaman dilimi olduğunu aktaran Bristow, "Ramazan'ın ilk haftasında ben de oruç tutmaya karar verdim. Müslüman değilim, bu deneyimi, şehrim Peterborough'da yaşayan tahmini 20 bin Müslüman ile paylaşmamın önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gününü kameraya alacak

Oruç tutacağı bu sürede sadece kendisiyle ilgili daha fazla şey değil, aynı zamanda İslam inancı hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umduğunu da kaydeden Bristow, ayrıca bir gününü kameraya alacağını da söyledi.

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Yorumlar

serhat

fiziksel olarak benzer deneyim olsada işin maneviyatı olmadan kesinlikle aynı şey olmaz
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