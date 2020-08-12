  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

İngiliz ekonomisi resesyonda

Ülke ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 20,4 daralarak 11 yıl sonra resesyona girdi - Pantheon Macroeconomics Ekonomisti Samuel Tombs: - "Uzun süre devam eden karantina, ekonominin performansını olumsuz yönde etkiledi"

Yeniakit Publisher
2020-08-12 12:05:12 -
İngiliz ekonomisi resesyonda

LONDRA (AA) - İngiliz ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 20,4 daralarak 11 yıl sonra resesyona girdi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, İngiliz ekonomisinin nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte yüzde 20,4 daralarak resesyona girdiği belirtildi.

İkinci çeyrekteki daralmayla ülke ekonomisi, 11 yıl sonra resesyona girmiş oldu.

Piyasalarda ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 20,7 daralması bekleniyordu.

İngiliz ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,2 daralmıştı.


- Sanayi üretimi beklentinin üzerinde arttı


Bu arada, ülkede haziranda sanayi üretimi, aylık yüzde 9 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 9,3 artış kaydetti.

İmalat sanayi üretimi de aylık bazda yüzde 10 olan beklentinin üzerinde gerçekleşerek yüzde 11 arttı.


- "Karantina, ekonominin performansını olumsuz etkiledi"


Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Pantheon Macroeconomics Ekonomisti Samuel Tombs, "Hükümetin salgının yayılmasına karşılık vermekte yavaş kalması, salgının hastanelerden dışarı yayılmasını engelleyememesi nedeniyle uzun süre devam eden karantina, ekonominin performansını olumsuz yönde etkiledi." ifadesini kullandı.

ONS Ulusal İstatistik Uzmanı Jonathan Athow da ekonominin haziran ayından mağazaların yeniden açılması, fabrikaların yeniden üretime geçmesi ve inşaat sektörünün yeniden canlanması ile toparlanmaya başladığını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Pişmanım' diyerek her şeyi itiraf etti! İmamoğlu'nun skandalı patlak verdi
Siyaset

'Pişmanım' diyerek her şeyi itiraf etti! İmamoğlu'nun skandalı patlak verdi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yapılan rüşvet skandalı ortaya çıktı. İmamoğlu yönetimindeki ..
Cemil Bayık öldürüldü mü? Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama!
Gündem

Cemil Bayık öldürüldü mü? Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama!

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık'ın öldürüldüğü iddiasıyla ilgili Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan açıklama geldi...
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru çalışmaları sonrası provokatif eylemlerde bulunan Yunanistan'dan skandal bir çağrı geldi. Oruç Reis sism..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı