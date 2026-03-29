İndirim devi frene bastı: 225 mağazayı kapatıyor!

Perakende sektöründe dengeleri sarsan bir karar geldi. Sürekli indirim kampanyalarıyla tanınan KiK, Avrupa genelinde 225 mağazasını kapatma kararı aldı. Şirketin açıkladığı plana göre, bu şubelerin 135’i Almanya’da bulunuyor ve kapatma süreci 2026 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

Bu hamle, markanın yıllardır sürdürdüğü hızlı büyüme stratejisinden vazgeçerek daha verimli ve kârlı bir yapıya geçiş yaptığını gösteriyor. Yetkililer, özellikle düşük performans gösteren mağazaların kapatılacağını ve operasyonların yeniden yapılandırılacağını belirtiyor.

4 BİN MAĞAZA İLE DEVAM

Kapsamlı küçülmeye rağmen KiK, Avrupa’daki güçlü varlığını korumaya devam edecek. Yeniden yapılanma sürecinin ardından şirketin 14 ülkede yaklaşık 4 bin mağaza ile faaliyet göstermesi planlanıyor. Bu sayede marka, geniş ağını korurken daha verimli bir iş modeline geçmeyi hedefliyor.

“BÜYÜME DEĞİL KÂRLILIK” DÖNEMİ

Şirket yönetimi, alınan kararın arkasındaki en önemli nedenin değişen piyasa koşulları olduğunu vurguluyor. CEO Christian Kümmel, geçmişteki agresif büyüme stratejisinin her zaman beklenen müşteri artışını getirmediğini belirterek, artık nicelik yerine verimliliğe odaklanacaklarını açıkladı.

Kapanma kararlarının çalışanlar üzerindeki etkisini azaltmak için alternatif istihdam çözümleri üzerinde de çalışıldığı ifade ediliyor. Uzmanlara göre bu adım, Avrupa perakende sektöründe yeni bir “daralma ve yeniden yapılanma” dalgasının habercisi olabilir.