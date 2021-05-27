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Ekonomi INC’nin fındık rekolte tahmini üreticileri kızdırdı!
Ekonomi

INC’nin fındık rekolte tahmini üreticileri kızdırdı!

Dünyanın en büyük fındık üreticisi olan Türkiye’nin söz sahibi olmadığı, dünya çapındaki tüketici firmaların bir araya gelerek yönlendirdiği Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi'nin (INC) 2021 yılı Türkiye fındık üretim rekoltesi raporu fındık üreticilerini çileden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 15:58:00 -
INC’nin fındık rekolte tahmini üreticileri kızdırdı!

 Yeni Akit/Ankara 

Geçen yıl Türkiye için 640 bin ton rekolte tahmini yapan INC’nin bu yıl için tahminini 790 bin tona yükseltmesi, Karadenizli fındık üreticileri tarafından spekülatif bulundu.

Dünyanın en büyük fındık üreticisi olan Türkiye’nin söz sahibi olmadığı, dünya çapındaki tüketici firmaların bir araya gelerek yönlendirdiği Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi'nin (INC) 2021 yılı Türkiye fındık üretim rekoltesi raporu fındık üreticilerini çileden çıkardı. Sosyal medyadan INC’ye tepki gösteren üreticiler, “Fındıkta dünya pazarını yöneten bu kuruluş her yıl Türkiye’deki rekolteyi yüksek gösterip düşük fiyatlarla fiyat oluşturmanın peşine düşüyor. Bu yıl da farklı olmadı” dediler. Karadeniz’de özellikle Mart ayında yüksek rakımla bölgelerde kar yağışı ve don yaşanması nedeniyle fındığın yandığını belirten üreticiler, “Masabaşı rekolte tahminiyle Türkiye’de düşük fiyat tezgahlıyorlar. Pazara inen fındık miktarı düşse de ilk haftalarda fındığını satmak zorunda kalan üreticiler büyük zarara uğruyor. Masa başı oluşturulan tahminlerle milyonlarca fındık üreticisinin ekmeğiyle oynuyorlar. Buna artık dur denilsin” şeklinde tepki gösterdiler. Üreticiler, özellikle 500 rakımın üzerindeki fındık bahçelerinin büyük oranda dondan zarar gördüğünü, bu nedenle üretimde büyük düşüş yaşanacağını belirterek fındığın en az 30 lira olması gerektiği görüşünü dile getiriyorlar. INC, geçen yıl Türkiye fındık rekoltesi için 640 bin ton tahmininde bulunmuştu.


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