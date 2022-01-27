İlker Aycı kimdir? İlker Aycı THY’den istifa etti mi?

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, görevinden istifa etme kararı aldı. İlker Aycı, kararını yönetim kurulunda açıklayacak. İlker Aycı'nın istifa etmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istediği öğrenildi. THY'de İlker Aycı'dan boşalacak başkanlık koltuğuna yönetimden bir ismin getirilebileceği belirtiliyor.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, ocak ayının başında Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasının ardından başlayan ve hükümetin devrilmesinin ardından da devam eden protestolar nedeniyle mahsur kalmıştı. Kargo uçağı ile eşi ile birlikte Türkiye'ye geri dönen Aycı'nın ekip arkadaşlarını geride bırakması eleştirilere neden olmuştu.

İlker Aycı Kimdir?

1971 yılında İstanbul’da doğan İlker Aycı, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1994 yılında mezun olmuştur. 1995 yılında İngiltere’deki Leeds Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında çalışmalar yürüten AYCI, 1997 yılında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yüksek lisans derecesini almıştır. Mesleki kariyerine 1994 yılında başlayan Aycı, Kurtsan İlaçları A.Ş. ve Universal Dış Ticaret A.Ş.’de farklı görevlerde bulunmuştur. O dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını yapan Aycı, Türkiye’nin en büyük kentinde gerçekleştirilen birçok kalkınma projesinde yer almıştır.

2005 yılında Başak Sigorta Genel Müdürü olarak sigorta sektörüne geçen AYCI, başarılı bir özelleştirmenin ardından 2006 yılında, Güneş Sigorta’nın yönetimini üstlenmiştir. Bu görevini şirketin değerini ve büyüklüğünü artırarak 2011 yılına dek sürdürmüş; aynı yıl, Türkiye’nin yatırım ortamını küresel ölçekte tanıtan ve uluslararası şirketlere ülkedeki yatırım projelerinde destek veren dönemin ulusal ölçekli tek resmi kuruluşu olan Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı olmuştur. AYCI, 2013-2015 yılları arasında, 130 ülkeden 170’ten fazla yatırım ajansının üye olduğu Dünya Yatırım Ajansları Birliği’nin (WAIPA) önce Başkan Yardımcılığı, ardından da Başkanlık görevlerini yürütmüştür.

Halen TİM Hizmet İhracatçıları Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Hava Yolları Spor Kulübü gibi organizasyonların yönetim ve denetim mekanizmalarında yer alan Aycı, aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-A.B.D., Türkiye-Brezilya, Türkiye-Kanada ve Türkiye-İngiltere İş Konseylerinde Türk Hava Yolları Temsilciliği ile Türkiye-A.B.D., Türkiye-Brezilya, Türkiye-İngiltere İş Konseylerinde Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Aycı, önceki yıllarda da Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, DEİK Türk-Çin İş Konseyi, Vakıf Emeklilik A.Ş. ve Güneş Sigorta Spor Kulübü gibi kurumlarda benzer görevlerde bulunmuştur. İngilizce ve Rusça bilen M. İlker AYCI, 2015 yılından bu yana Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı yapmaktaydı.