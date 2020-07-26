İletişim Başkanlığı haritayı paylaştı: İşte Suriye'de son durum
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Suriye'deki genel duruma ilişkin güncel harita paylaştı.
İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda 25 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Suriye'deki genel durum haritası paylaşıldı.
25 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Suriye genel durum haritası;
25 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla İdlib genel durumu ile Türk-Rus ortak devriyesinin ulaştığı noktayı, gerçekleşen devriye güzergahını gösteren harita;
1 Ocak - 31 Mart 2020 tarihleri arasında terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği bombalı araç saldırıları: