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Aktüel İletişim Başkanı Altun’dan Diyarbakır annelerine destek!
Aktüel

İletişim Başkanı Altun’dan Diyarbakır annelerine destek!

Yıllardır HDP il binası önünde terör örgütü tarafından dağa kaçırılan evlatlarının yolunu gözleyen annelere İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan destek mesajı geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 15:53:00 -
İletişim Başkanı Altun’dan Diyarbakır annelerine destek!

yeniakit.com.tr

Diyarbakır annelerinde Ayşegül Biçer’in evladına kavuşmasının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden destek mesajı yayınladı. Altun yayınladığı mesajda, ““Sizin o dik duruşunuz Elhamdülillah yolları açtı ve yavrularınızın da bu noktada yüreğini hareketlendirdi.” Diyarbakır Anneleri’nden Ayşegül Biçer evladına kavuştu. 1,5 yıl önce onunla söyleşmiştik. 1,5 yıl sonra bugün Türkiye Cumhuriyeti kazandı. Nice bayram gibi kavuşmalara!” ifadelerini kullandı.

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