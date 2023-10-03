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Medya İlan ettiler! Sürücüleri çıldırtacak fırsat
Medya

İlan ettiler! Sürücüleri çıldırtacak fırsat

Yeniakit Publisher
2023-10-03 12:21:00 -
İlan ettiler! Sürücüleri çıldırtacak fırsat

Çin merkezli elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD (Build Your Dreams) geniş ürün gamıyla Türkiye’ye “merhaba” dedi. Toyota ve Lexus’u da temsil eden ALJ Türkiye distribütörlüğünde Türk otomotiv pazarındaki yerini alan BYD, yenilikçi teknolojisiyle elektrikli otomobillerde gelinen son noktayı gözler önüne seriyor.

Çin merkezli elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD (Build Your Dreams) geniş ürün gamıyla Türkiye’ye “merhaba” dedi. Toyota ve Lexus’u da temsil eden ALJ Türkiye distribütörlüğünde Türk otomotiv pazarındaki yerini alan BYD, yenilikçi teknolojisiyle elektrikli otomobillerde gelinen son noktayı gözler önüne seriyor. Posta gazetesi yazarı Hakan Çelik, konuyla ilgili detayları şöyle aktardı: 

"Çin merkezli elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD (Build Your Dreams) geniş ürün gamıyla Türkiye’ye “merhaba” dedi. Toyota ve Lexus’u da temsil eden ALJ Türkiye distribütörlüğünde Türk otomotiv pazarındaki yerini alan BYD, yenilikçi teknolojisiyle elektrikli otomobillerde gelinen son noktayı gözler önüne seriyor. 2003’ten bugüne kadar gerçekleştirdiği 5 milyonun üzerinde satış adediyle elektrikli araç segmentinde lider konumda bulunan BYD, premium tasarım ve yüksek kalite anlayışına sahip.

KASIMDAN İTİBAREN

Marka, yüksek menzil, performans ve güvenliği bir arada sunan “Blade Batarya” teknolojisiyle de pazarda öncü rol oynayacak. Kasım ayından itibaren C segmentindeki SUV modeli BYD ATTO 3 ile satışlarına başlayacak olan BYD Türkiye, 2024 yılının ilk çeyreğinde de tasarım ödüllü BYD SEAL ve BYD HAN modellerini Türk kullanıcısıyla buluşturacak. Bununla birlikte BYD SEAL U, BYD TANG ve BYD DOLPHIN gibi markanın diğer modellerinin de gelecek yıl sunulması planlanıyor. (…)"
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