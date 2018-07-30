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İki yıldız imza için Trabzon'da!

Trabzonspor prensip anlaşmasına vardığı Toure ve Ayuk'u Trabzon'a getirdi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:47
İki yıldız imza için Trabzon'da!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Fransa 2. lig ekiplerinden Lorient'te forma giyen 28 yaşında ve 1.83 boyundaki Senegalli stpoer Zargo Toure ile Amerika'da Philadelphia Union'da forma giyen 21 yaşındaki Eric Ayuk'u gece 02:30 sıralarında Trabzon'a getirdi. 

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Özer Bayraktar'ın karşıladığı oyuncular havaalanından kulübe ait araçla birlikte ayrılarak konaklayacakları otele hareket ettiler. Yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde iki oyuncu ile görüşme yapacak olan bordo-mavili yönetim bu görüşmeler sonrasında bu iki oyuncu ile şartların uyuşması halinde sözleşme imzalaması bekleniyor. 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:47
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