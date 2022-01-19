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Otomotiv İki kişinin ölümüne neden olan sürücü: Suç Tesla'nın otomatik pilotunda!
Otomotiv

İki kişinin ölümüne neden olan sürücü: Suç Tesla'nın otomatik pilotunda!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir sürücü, Tesla otomatik pilottayken kırmızı ışıkta geçerek iki kişinin ölümüne neden oldu. Mahkeme, sürücüye iki dava açtı, sürücü otomatik pilotu suçladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 09:50:00 -
İki kişinin ölümüne neden olan sürücü: Suç Tesla'nın otomatik pilotunda!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde mahkeme, otomatik pilotta kırmızı ışıkta geçerek başka bir araca çarpıp iki kişinin ölümüne neden olan Tesla sürücüsüne iki ayrı dava açtı. Los Angeles ilçe savcıları, 2019'da yaşanan ve 2 kişinin öldüğü kazaya ilişkin, sürücü Kevin George Aziz Riad suçsuz olduğunu savundu. Limuzin servis şoförü Riad, dava devam ederken kefaletle serbest bırakıldı.

Sürücü Teknolojisini Kapsayan İlk Suçlama

Söz konusu bu davanın, otomatik sürüş sistemini içeren suçlamaların ilki olmadığı fakat yaygın olarak kullanılan bir sürücü teknolojisini kapsayan ilk suçlama olduğu bildirildi. Arizona'da 2020 yılında, Uber'in halka açık yollarda tamamen otonom bir aracın test sürüşü esnasında kazaya karışması sonucu yetkililer, araçta teste tanıklık etmesi için bulunan sürücüye karşı "taksirle adam öldürme" suçlamasında bulunmuştu.

SUV tipi, içinde insan olan Uber aracı oto-pilot tarafından kontrol edildiği esnada bir yayaya çarparak ölümüne sebep olmuştu.

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