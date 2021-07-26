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Aktüel İki araç birbirine girdi: Yaralılar var
Aktüel

İki araç birbirine girdi: Yaralılar var

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 19:40:00 -
İki araç birbirine girdi: Yaralılar var

Adil Altıntaş (65) yönetimindeki Hollanda plakalı 3 ZNV 31 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu Nevşehir kavşağında Mustafa Avcıoğlu (43) idaresindeki 16 BV 308 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada sürücülerden Altıntaş, araçlardaki Nimet Altıntaş (59) ve Renginar İsmail Rufadova (45), Yusuf Berat (1), Hürriyet (65) ve Burcu Avcıoğlu (62) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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