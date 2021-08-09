İHH, önce yangına su taşıdı, şimdi ise yaraları saracak

İHH İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetim Birimleri, yurt içinde 28 Temmuz’da başlayan eşzamanlı mega yangınlara ilk günden itibaren müdahale etmek için harekete geçti. İHH; Antalya, Muğla, Aydın, Denizli, Adana, Isparta, Kayseri, Hatay, Uşak ve Karabük’te devam eden orman yangınları için yurdun dört bir yanındaki arama kurtarma ekiplerine çağrı yaptı ve ekiplerin kendilerine en yakın lokasyona ulaşmalarını sağladı. İHH, toplamda 430 kişiden oluşan 37 farklı ekibiyle faaliyetlerini sürdürdü.

Afet, havadan görüntülendi

AFAD koordinasyonunda İHH, müdahaleye; 350 tahliye ve söndürme görevlisi, 30 koordinasyon görevlisi, 50 aşevi gönüllüsü, 98 görevli araç ve 1 aşevi ile dahil olarak yangın bölgelerinde çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, temelde; söndürme, soğutma, tahliye ve sıcak yemek çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca ekipler, devam eden afeti de havadan görüntüledi. İHH Yurt İçi Yardım Birimi’nin afet bölgelerindeki ihtiyaç tespit çalışmaları ise devam edecek.

“Kriz bitene kadar buradayız”

Yangınların başladığı ilk günden itibaren tüm bölgelerde çalışma yürüttüklerini söyleyen İHH Afet İletişim Sorumlusu Bilal Gündoğdu, “Ekiplerimiz yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının yanı sıra tehdit altındaki köylerin tahliyelerini gerçekleştiriyorlar” dedi. Gündoğdu, “Antalya Manavgat’ta bir Mobil Aşevi TIR’ımız konuşlanmış durumda. Tam kapasiteli olarak vatandaşlarımıza sıcak yemek ulaştırmayı sürdürüyor. Aşevimiz vasıtasıyla şimdiye kadar 16 bin 400 kişiye de sıcak yemek ulaştırdık. Ayrıca Genç İHH ve Kadın Kolları ekiplerimiz ise psikososyal destek vererek mağdur vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Kriz bitene kadar, mağdur vatandaşlarımızın ihtiyaçları giderilene kadar burada kalmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Eline kelebek konan İHH görevlisi o anları anlattı

Bölgede hız kesmeden çalışmalarını sürdüren İHH ekiplerinin yaşadığı bir olay, bölgede yaşanan acıyı da adeta gözler önüne serdi. İHH ekibinden Hasan Öğütlü’nün eline konan Çift Kuyruklu Paşa Kelebeği, dakikalarca su içti. Kelebeğin kaçmayıp elinden uzun süre su içmesi karşısında Hasan Öğütlü, şaşkınlığını gizleyemedi. Öğütlü, o anları şöyle anlattı:

“Orman yangınlarının başlamasıyla yaklaşık 10 gündür Antalya’da, İHH Arama Kurtarma ekiplerinin içerisindeydim. Kızıldağ mevkiinde köy tahliyesine gitmiştik. Ekiplerin değişim zamanı geldiğinde biz biraz nefes alabilmek için geri çekildik. O esnada omuzuma bir şey kondu. Ben ilk başta kelebek olduğunu farketmedim. Omuzumu salladığımda uçtu. Fakat fazla yükselmeden geri döndü ve bu defa elime kondu. O esnada yanımdaki arkadaşlar, elime su döktüler ve kelebek daha önce hiç görmediğim bir şekilde elimden su içmeye başladı.

Değişik bir kelebekti. Doğaya ilgim olmasına rağmen daha önce görmemiştim hiç. Elimdeki su azaldıkça su ilave ettik. Yaklaşık 3 dakika, kelebek bu sudan faydalanmaya devam etti. Biz bir yandan insanları kurtarmaya çalışıyorduk. Fakat bu tablo, orman içerisinde doğal yaşamda olan hayvanların da afetten ne denli etkilendiğini, nasıl zarar gördüğünü bize göstermiş oldu.”

“Bu Ateşi Hep Birlikte Söndürelim”

İHH, yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yardım kampanyası başlattı. “Bu Ateşi Hep Birlikte Söndürelim” sloganıyla başlatılan kampanya ile afetzedelerin zor zamanlarında yanlarında olunması hedefleniyor. Afetzedelere destek olmak isteyenler, ACIL yazıp 3072’ye SMS gönderen 5 TL katkıda bulunabiliyor. Daha fazla destek olmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesinden online olarak ya da vakfın banka hesap numaralarına açıklamaya YANGIN yazarak destek olabiliyor.