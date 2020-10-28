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Aktüel İHH, Abdülmetin Balkanlıoğlu adına Afrika'da okul inşa edecek
Aktüel

İHH, Abdülmetin Balkanlıoğlu adına Afrika'da okul inşa edecek

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:21:31 -
İHH, Abdülmetin Balkanlıoğlu adına Afrika'da okul inşa edecek

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, iki yıl önce vefat eden Abdülmetin Balkanlıoğlu adına Nijer'de okul yapacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Nijer'in başkenti Niamey'e bağlı Libore bölgesinde Abdülmetin Balkanlıoğlu İmam Hatip Okulu'nun inşasına başlandı. Nisan ayında açılması planlanan okul, 100 öğrenciye hizmet verecek. Okul, 2 sınıf, bir öğretmenler odası, idari ofis, lavabolar ve oyun alanından oluşacak.

Çocukların hem dini hem fen ve sosyal bilimleri öğrenecekleri okul, maddi sıkıntılar sebebiyle okullaşmanın ve eğitimin düşük olduğu Nijer için önemli eğitim kurumlarından biri olacak. Okul, inşası tamamlandıktan sonra Nijer Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet yürütecek.

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