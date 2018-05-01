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Igor Tudor 1 puan Fatih Terim 10 puan

Cimbom’a Terim’le birlikte bahar geldi. 2. devre F.Bahçe, Trabzon, Başakşehir ve Beşiktaş’tan tam 10 puan kaptı.

01 Mayıs 2018 Salı 11:08
Igor Tudor 1 puan Fatih Terim 10 puan

Sarı-kırmızılılar sezonun ilk yarısında Tudor yönetiminde Anadolu ekiplerini devirirken Fenerbahçe maçına ezeli rakiplerinden 8 puan önde girmişti. Kanarya ile 0-0 berabere kalan Cimbom büyük maçlarda adeta yok oldu. Hırvat hocanın defansif taktiğine rağmen Galatasaray, Trabzonspor'a 2-1, Başakşehir'e 5-1 ve Beşiktaş'a 3-0 yenildi. Camia bu performanstan hiç mutlu değildi ve Yeni Malatya yenilgisi sonrası bir grup taraftar Terim'in evine gitti, "Evine dön İmparator" tezahüratları yaptı. Terim, Cimbom'a eski kimliğini kazandırdı.

TEK GOL 51 METREDEN

Galatasaray, İgor Tudor'un 1 puan alabildiği derbi serisine Fatih Terim'le girdiğinde her şey çok farklı gelişti. F.Bahçe ile yine 0-0 berabere kalan Aslan, Trabzonspor'u 2-1 yendi. Başakşehir ve Beşiktaş'ı çok üstün oyunlarla devirerek 10 puan topladı. Galatasaray, İgor Tudor'un 10 gol yiyip, 1 gol atabildiği büyük maçlarda, Terim yönetimindeyken kalesinde sadece 1 gol gördü. Onu da 51 metreden 90+2'de Juraj Kucka attı. Aynı maçlarda rakip kaleyi 6 kez sarstı.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 11:08
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