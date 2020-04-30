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Aktüel

Iğdır'da öğretmenler dar gelirli aileler için seferber oldu

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:56:17 -
Iğdır'da öğretmenler dar gelirli aileler için seferber oldu

IĞDIR (AA) - Iğdır'da gönüllü öğretmenler, kapı kapı dolaşarak kendi imkanlarıyla topladıkları yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.

Kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evden çıkmayan dar gelirli vatandaşlar için çalışma yapan öğretmenler, kendi imkanlarıyla ramazan kolileri hazırladı.

Daha sonra ihtiyaç sahibi 160 aileyi belirleyen öğretmenler, adreslere ulaşarak hazırladıkları yardım kolilerini dağıttı.

Yardım kolilerinin dağıtımına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmenlerin kendi imkanlarıyla dar gelirli aileler için yardım kolisi hazırladığını anlattı.

Kolilerin ziyaret edilen evlerdeki yardıma muhtaç ailelere verildiğini belirten Gönen, "Biz ülke olarak bir aileyiz düşüncesiyle yola çıkarak yaptığımız bu çalışmayı fiilen yerine getirme mutluluğunu yaşamaktayız." dedi.




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