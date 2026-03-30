İflas masasında kritik liste: Alacaklılar için geri sayım başladı

Muğla merkezli Bekik Gıda’nın iflas sürecinde önemli bir eşik geçildi. Alacaklıların kaderini belirleyecek sıra cetveli yayımlandı, itiraz süreci resmen başladı.

Uzun yıllar ihracat ve taşımacılık hedefleriyle öne çıkan Bekik Gıda için iflas sürecinde kritik bir aşamaya gelindi. Muğla’nın Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren şirket hakkında yürütülen tasfiye sürecinde, alacak ve istihkak iddialarının incelenmesi tamamlandı.

Bu kapsamda hazırlanan sıra cetveli, İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde incelemeye açıldı. Söz konusu liste, alacaklıların ne kadar ve hangi sırayla ödeme alacağını belirleyecek.

 

ALACAKLILAR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Yetkililer, hak kaybı yaşanmaması için alacaklılara kritik uyarılarda bulundu. Alacağın tutarı veya varlığına itiraz etmek isteyenler, ilanın ardından 15 gün içinde ticaret mahkemesine başvurmak zorunda.

Sadece alacak sırasına itiraz edecek olanlar için ise süre daha kısa: 7 gün. Bu süreçte yapılacak başvurular, iflas masasındaki dağılımı doğrudan etkileyecek.

 

DEV HEDEFLERDEN İFLASA

1995 yılında kurulan Bekik Gıda, yaş meyve-sebze ihracatından deniz ve kara taşımacılığına kadar geniş bir faaliyet alanına sahipti. Hatta şirketin tır ve gemi filosunu büyütme hedefleri sektörde dikkat çekmişti.

Ancak yaşanan finansal sorunlar, bu büyük hedeflerin yerini iflas sürecine bıraktı. Uzmanlara göre, açıklanan sıra cetveli süreci, şirketin alacaklıları için en kritik dönemeçlerden biri olarak görülüyor.

