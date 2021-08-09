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Aktüel

İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacak

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 22 bilişim personeli alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 09:28:00 - 2021-08-09 09:43:12
İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacak

İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre adaylar, 16-22 Ağustos tarihleri arasında www.icisleri.gov.tr adresindeki "2021 yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru Formu" üzerinden ilgili sınav duyurusu bölümündeki link aracılığıyla e-Devlet şifresi ile müracaatını yapabilecek.

Posta yolu ile veya bizzat müracaat kabul edilmeyecek. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi İçişleri Bakanlığının internet sitesinde 26 Ağustos'ta ilan edilecek. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacak.

Sözlü sınav 21-23 Eylül'de İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr adresinden ilan edilecek.

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