İçişleri açıkladı: PKK'ya ağır darbe!

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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildiği belirtildi.
16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:21
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:21
içişleri bakanlığı
PKK
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